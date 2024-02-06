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14:55 06.02.2024

WWF-Україна розпочав фандрейзингову кампанію “300 км шляху до кохання та порятунку зубрів”

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WWF-Україна розпочав фандрейзингову кампанію “300 км шляху до кохання та порятунку зубрів”

Всесвітній фонд природи WWF-Україна запустив фандрейзингову кампанію “300 км шляху до кохання та порятунку зубрів”, з метою залучити громадськість до порятунку найбільшої наземної тварини Європи. 

Стадо зубрів, які оселилися в Національному природному парку “Залісся”, понад місяць перебувало під російською окупацією у березні 2022 року. Територія національного парку зазнала потужних артилерійських і мінометних обстрілів. Як наслідок, не залишилося жодного дорослого самця зубра. Якщо найближчим часом не заселити туди хоча б одного бика, то ця субпопуляція приречена на вимирання. Один чи два самці зубра з Вінниччини можуть врятувати стадо в «Заліссі», але для цього тварині треба подолати близько 300 км.

Процес перевезення та відлову потребує залученості багатьох фахівців та низку відповідних дозволів, і їхнє отримання є обов’язковим для початку робіт, оскільки зубр є твариною Червоної книги України. Цей процес триває, і WWF-Україна вже отримав перші погодження. Початок фандрейзингової кампанії — це наступний крок, який призведе до конкретних дій, таких як  відлов тварин, забір і проведення необхідних аналізів,  добір відповідного транспорту для перевезення, залучення спецтехніки, виготовлення кліток для перевезення зубра тощо.

“Зубр це частина нашої природної спадщини, вид який був втрачений в природі під час Першої Світової війни, та вид який вдалося відновити зусиллями ентузіастів десятиліттями по тому. Любов до природи — частина української національної ідентичності, разом ми зможемо відновити те що забрала війна", - зазначив виконавчий директор WWF-Україна Богдан Вихор.

Команда WWF-Україна вже розробила Національний план дій зі збереження зубра, який покликаний покращити охорону цього рідкісного виду, започаткувала моніторинг зубра і дослідження причин змін його чисельності в Україні, встановила перші фотопастки для стеження за зубрами у середовищі їхнього існування.

WWF-Україна розраховує зібрати 400 000 гривень на відлов зубра і його транспортування. Долучитись до порятунку та зменшити відстань між зубрами можна за посиланням — https://specials.wwf.ua/zubr

Теги: #wwf_україна #зубри

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