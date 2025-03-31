Інтерфакс-Україна

Події

14:45 31.03.2025

Ле Пен засуджено до 4 років ув'язнення і до 5 років позбавлення права голосу – ЗМІ

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Ле Пен засуджено до 4 років ув'язнення і до 5 років позбавлення права голосу – ЗМІ

Колишню голову парламентської фракції ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен визнали винною у привласненні державних коштів у справі європейських помічників НО та було засуджено до чотирьох років ув'язнення, в тому числі двох років позбавлення волі, і п'яти років позбавлення права займатися політичною діяльністю з негайним набранням чинності, повідомляє у понеділок Le Monde.

Як пише видання, разом з Ле Пен по справі проходило восьмеро інших колишніх депутатів Європарламенту від "Національного об'єднання".

"Колишню голова Національного об'єднання (НО), яка була визнана винною у привласненні державних коштів у справі парламентських помічників Національного фронту (НФ), було засуджено до чотирьох років позбавлення волі, два з яких були умовними і могли бути замінені електронним браслетом, штрафу в розмірі EUR100 тис. та позбавлення права балотуватися на виборах на п'ять років, з попереднім виконанням вироку", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, цей вирок може практично унеможливити балотування кандидатури Ле Пен на президентських виборах 2027 року.

Крім того, партія НФ (тепер НО) була оштрафована на EUR 2 млн, з яких EUR 1 млн – тверда сума, а також EUR 1 млн, конфіскований під час розслідування справи про помічників депутатів Європарламенту.

За інформацією видання, справа НФ пов'язана з виплатою в період із 2004 до 2016 року зарплат співробітникам НФ (з 2018 року - НО) за роботу в партії з коштів Європарламенту, що суперечить статуту ЄП.

Теги: #позбавлення_волі #ле_пен

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