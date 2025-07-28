Інтерфакс-Україна
Події
18:12 28.07.2025

"Кріт" ФСБ, який шпигував для ворога у лавах Укртелекому, отримав 15 років тюрми - СБУ

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"Кріт" ФСБ, який шпигував для ворога у лавах Укртелекому, отримав 15 років тюрми - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який діяв у лавах АТ "Укртелеком", повідомляє СБУ.

"Перебуваючи у складі керівництва столичної дирекції однієї з найбільших телекомунікаційних компаній України, посадовець "зливав" окупантам закриті дані щодо стаціонарного зв’язку в Силах оборони", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Задокументовано, як агент намагався передати куратору електронну схему підключення телефонних ліній до однієї з військових частин на Київщині.

"Таку інформацію ворог планував використати для зламу телекомунікаційних мереж, щоб отримати доступ до стаціонарних "номерів" та розмов абонентів", - уточнюють в спецслужбі.

Кіберфахівці СБУ оперативно зреагували на спроби окупантів "проникнути" в закриті канали телефонного зв’язку і додатково їх убезпечили. На фінальному етапі спецоперації у травні 2024 року Служба безпеки затримала російського "крота".

Згідно з повідомленням, у процесі досудового розслідування стало відомо про ще одне завдання, яке виконував агент, – стежив за локаціями підрозділів ППО, які захищають одну із ключових електростанцій регіону.

На підставі зібраних кіберфахівцями та слідчими Служби безпеки доказів колегія суддів визнала "крота" винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури та Дніпровської окружної прокуратури м. Києва.

Теги: #агент_фсб #укртелеком #позбавлення_волі #сбу

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