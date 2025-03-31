В Київ прибули спікери та віце-спікери парламентів 17 країн Європи – Стефанчук

Спікери та віце-спікери парламентів 17 країн Європи, а також представники Європейського парламенту у понеділок прибули до Києва, де відбудеться саміт голів парламентів.

"У столицю України прибули спікери та віце-спікери парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також представники Європейського парламенту. Цей візит — сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Вдячний колегам за готовність бути поруч із Україною", - написав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у Facebook в понеділок.

Як повідомлялося, голова португальського парламенту Жозе Педру Аґіар-Бранку у понеділок прибув до Києва, де візьме участь у саміті голів парламентів у Києві, а потім зустрінеться з главою української держави Володимиром Зеленським. Також з візитом до України прибула голова Національної асамблеї Словенії Уршка Клакочар Зупанчич, анонсувалася її участь у парламентському саміті.