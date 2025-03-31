РФ порушує енергетичне припинення вогню і робить все, щоб війна не завершувалася, – Єрмак

Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відзначає затягування припинення вогню та завершення війни з боку РФ.

"Росія порушує енергетичне припинення вогню і затягує завершення війни, атакуючи цивільних, продовжуючи активні дії на фронті. Україна давно запропонувала всеохоплююче припинення вогню і продемонструвала готовність до справедливого миру. Росія ж робить все, щоб війна не завершувалася", - написав Єрмак в Телеграм у понеділок.