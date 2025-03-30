В Україні задощить, у понеділок збережеться тепла погода

В Україні у понеділок, 31 березня, на Закарпатті, Прикарпатті, південному сході, вдень і в північно-східній частині помірні, у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях місцями значні дощі; на решті території невеликі дощі, лише вночі у більшості південних та центральних областей без опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, у південно-східній частині до 11°; вдень 10-15°, у південних та центральних областях 13-18°.

У Києві в понеділок невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 31 березня найвища температура вдень була 25,3 в 2024р., найнижча вночі -8,8 в 1929р.

У вівторок, 1 квітня, на більшій частині території України дощі. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°; у південній частині вночі 6-11°, вдень 15-20°.

У Києві у вівторок вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.