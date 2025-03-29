Інтерфакс-Україна

Події

19:16 29.03.2025

Кількість жертв землетрусу в М'янмі зросла до 1 644 осіб

1 хв читати
Кількість жертв землетрусу в М'янмі зросла до 1 644 осіб

Керівні військові М'янми заявили в суботу по державному телебаченню, що підтверджена кількість жертв руйнівного землетрусу зросла до 1 644, повідомляє Associated Press (AP) в суботу.

"Оскільки все більше тіл вилучають з-під завалів десятків будівель, що обвалилися під час землетрусу магнітудою 7,7 балів поблизу другого за величиною міста країни, нова кількість жертв різко зросла порівняно з 1002, оголошеними кількома годинами раніше", - йдеться в репортажі AP.

Агенція зазначає, що висока ймовірність того, що кількість жертв п'ятничного землетрусу продовжуватиме зростати. Кількість поранених зросла до 3408, а кількість зниклих безвісти зросла до 139.

Рятувальні роботи тривають, особливо в найбільших постраждалих містах - Мандалай, Найп'їтау, столиці.

"Але, попри те, що команди і обладнання прибули з інших країн, їхній роботі перешкоджає те, що аеропорти в цих містах пошкоджені і, вочевидь, не придатні для посадки літаків", - додає AP.

 

 

Теги: #землетрус #мянма #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:31 29.03.2025
Кількість загиблих у М'янмі внаслідок потужного землетрусу перевищила 1000 осіб – ЗМІ

Кількість загиблих у М'янмі внаслідок потужного землетрусу перевищила 1000 осіб – ЗМІ

06:47 29.03.2025
Кількість поранених внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до 21 – ДСНС

Кількість поранених внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до 21 – ДСНС

06:24 29.03.2025
Кількість загиблих у М'янмі внаслідок потужного землетрусу зросла до 694 осіб – ЗМІ

Кількість загиблих у М'янмі внаслідок потужного землетрусу зросла до 694 осіб – ЗМІ

00:31 29.03.2025
Кількість загиблих внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до чотирьох – ОВА

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до чотирьох – ОВА

23:51 28.03.2025
Кількість загиблих внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до чотирьох – ОВА

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки російських БпЛА в Дніпрі зросла до чотирьох – ОВА

23:17 28.03.2025
Щонайменше один загиблий і шестеро постраждалих внаслідок атаки дронів на Дніпро - ОВА

Щонайменше один загиблий і шестеро постраждалих внаслідок атаки дронів на Дніпро - ОВА

17:09 28.03.2025
У М'янмі просять іноземних партнерів про допомогу після землетрусу

У М'янмі просять іноземних партнерів про допомогу після землетрусу

13:07 28.03.2025
У Бангкоку та шести регіонах М'янми запровадили режим НС через землетрус

У Бангкоку та шести регіонах М'янми запровадили режим НС через землетрус

21:19 27.03.2025
У селі Комиші Сумської області троє загиблих у пожежі, серед них дитина – ДСНС

У селі Комиші Сумської області троє загиблих у пожежі, серед них дитина – ДСНС

17:57 26.03.2025
Внаслідок російських атак на цивільні кораблі в Україні загинуло 13 моряків, кілька десятків було поранено

Внаслідок російських атак на цивільні кораблі в Україні загинуло 13 моряків, кілька десятків було поранено

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до шести - Вілкул

П'ятеро поранених у Кривому Рогу, удар прийшовся на щільну міську забудову – Вілкул

Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Зеленський: Росія глузує з миротворчих зусиль світу, бо не відчуває реального тиску

Захисники України збили 94 зі 172 ворожих БпЛА – ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Бен Ходжес: Європейські сили в Україні не потребують підтримки США

В Міноборони України створено управління космічної політики

Один цивільний поранений внаслідок атаки російського БпЛА у Харківській області

Речник МЗС: Посольство України підтримує тісні контакти з правоохоронними органами Нідерландів для з'ясування особи та обставин нападу на людей в Амстердамі

Одна людина загинула внаслідок ворожого артобстрілу а Сумській області - прокуратура

Гегсет приводив дружину на конфіденційні переговори з іноземними військовими високопосадовцями - ЗМІ

Трамп переслав повідомлення MAGA Recourses, в якому піддано критиці президента Зеленського

Поліція встановила особу українця, який напав з ножом на людей в Амстердамі – ЗМІ

ЄС планує долучитися до фінансування "Радіо Свобода" – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА