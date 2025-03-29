Кількість жертв землетрусу в М'янмі зросла до 1 644 осіб

Керівні військові М'янми заявили в суботу по державному телебаченню, що підтверджена кількість жертв руйнівного землетрусу зросла до 1 644, повідомляє Associated Press (AP) в суботу.

"Оскільки все більше тіл вилучають з-під завалів десятків будівель, що обвалилися під час землетрусу магнітудою 7,7 балів поблизу другого за величиною міста країни, нова кількість жертв різко зросла порівняно з 1002, оголошеними кількома годинами раніше", - йдеться в репортажі AP.

Агенція зазначає, що висока ймовірність того, що кількість жертв п'ятничного землетрусу продовжуватиме зростати. Кількість поранених зросла до 3408, а кількість зниклих безвісти зросла до 139.

Рятувальні роботи тривають, особливо в найбільших постраждалих містах - Мандалай, Найп'їтау, столиці.

"Але, попри те, що команди і обладнання прибули з інших країн, їхній роботі перешкоджає те, що аеропорти в цих містах пошкоджені і, вочевидь, не придатні для посадки літаків", - додає AP.