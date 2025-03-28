Інтерфакс-Україна

Події

22:10 28.03.2025

З початку доби Сили оборони відбили 157 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

"Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та  133 керованих авіаційних бомби, 1028 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 4500 артилерійських обстрілів.", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 72 штурмові та наступальні дії. Дев’ять боєзіткнень станом на 22:00 ще тривали.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22476

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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