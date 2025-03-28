Інтерфакс-Україна

Події

20:09 28.03.2025

Факти пошкоджень енергетичної інфраструктури в результаті російських обстрілів будуть надані США - Зеленський

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Факти пошкоджень енергетичної інфраструктури в результаті російських обстрілів будуть надані США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони України Рустему Умєрову представити американським партнерам усі факти пошкоджень енергетичної інфраструктури в результаті російських обстрілів, сказав він вечірньому зверненні в п'ятницю.

"Я доручив міністру оборони України представити нашим американським партнерам усі факти пошкоджень нашої енергетичної інфраструктури в результаті російських обстрілів – тільки за минулу добу був цілеспрямований російський удар дронами по газовій інфраструктурі на Полтавщині, також був удар артилерії по Херсону, який пошкодив інфраструктуру забезпечення міста електрикою. Вчора ж у результаті одного з російських ударів по місту Харків було пошкодження інфраструктури теплопостачання. Все це говорить про те, що Росія буде зривати дипломатію й буде це робити й надалі і що єдиною тактикою Москви залишається затягування війни", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Путін "на словах щось каже таке, наче він погоджується з американською стороною, але по факту російська армія просто продовжує тиснути всіма бойовими засобами".

"Відповідно, потрібен тиск на Росію, щоб дипломатія запрацювала. Україна ще 11 березня прийняла американську пропозицію щодо безумовного припинення вогню, і відтоді вся відповідальність за гальмування дипломатії – на Росії", - вказав очільник Української держави.

 

Теги: #зброя #виробництво #нарощування

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