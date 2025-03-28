Зеленський: зараз немає інформації, що США відновили фінансування розслідування злочинів РФ проти України
Станом на зараз немає інформації, що США відновили фінансування розслідування злочинів РФ проти України, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Немає. Там дуже багато різної інформації виходить постійно... Це не в інтересах усіх сторін, тому що багато інформації йде і ми з вами не розуміємо, де є реальна інформація. Тому, на жаль, такий час", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, чи є інформація, що США відновили фінансування розслідування злочинів РФ проти України.
Як повідомлялося, 17 березня ЄС нібито підтвердив вихід США з групи моніторингу військових злочинів РФ в Україні. 18 березня президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" повідомив, що доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі підготувати деталі щодо можливого виходу США з Міжнародного центру розслідування злочинів РФ проти України.