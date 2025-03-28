Мер Одеси Труханов задекларував 1,4 млн грн доходів за 2024 рік

Одеський міський голова Геннадій Труханов вказав 1 млн 359 тис. 723 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, за 2024 рік заробітна плата становила 1 116 505 грн і дохід від надання майна в оренду - 243 218 грн, а його мати задекларувала 87 304 грн доходів.

Також він вказав в декларації 987 тис. грн, $2,5 тис. і 27,6 тис. євро на банківських рахунках, 139,7 тис. грн і $167 тис. готівкою, а мати - 42,4 тис. грн на банківських рахунках, 612,6 тис. грн і $502,8 тис. готівкою.

Згідно декларації, мер Одеси володіє квартирою (131,8 кв. м) в Одесі, також спільно з мамою має у власності житловий будинок (252,4 кв. м) і земельною ділянкою (681 кв. м) в Одесі, і має право безоплатного користування квартирою (296 кв. м) в Одессі, а мати володіє ділянкою (26 970 кв. м) у Вінницькій області.

Також Труханов задекларував п'ять наручних годинників (Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet і A. Lange & Sohne), а мати - годинник Bovet, дві каблучки із дорогоцінного металу із дорогоцінним камінням (бренд не вказано), дві пари сережок (бренд не вказано) і підвіску (бренд не вказано).

Серед іншого він має 292 754 акцій ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" (номінальна вартість 0,27 грн): а мати - 885 тис. акцій ВАТ "Комуненерготранс".

Як повідомлялося, Труханов задекларував 681,6 тис. грн доходів за 2023 рік.