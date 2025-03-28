Ситуація в Курській та Білгородській областях за добу суттєво не змінилась за даними Генштабу ЗСУ та DeepState, ISW повідомляє про просування

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб Збройних сил України у своєму щоденному звіті зранку в п’ятницю у Facebook не показує на мапі суттєвої зміни площі українського контролю над Суджанським районом Курської області та Красноярузького району Білгородської області РФ.

При цьому Генштаб вказав чотири напрямків ударів противника на території Суджанського району Курської області по позиціях ЗСУ та три через державний кордон з Курської по Сумській області в напрямку села Басівка, тоді як у зведенні за минулу добу повідомлялося про п’ять на один відповідно.

Ресурс Deepstate на своїх мапах за 28 березня показує, що площа під контролем українських військ в Курській області не змінилася за добу і лишається на рівні 77,43 кв км. Площа "сірої зони" з невизначеним контролем, в якій перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях, також лишається 64,49 кв км, а площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км. без населених пунктів.

За даними Deepstate, площа "сірої зони" на північному заході Білгородської області РФ, про яку вперше повідомили два дні тому, не змінилася і складає 13,08 кв км, включає села Попівка і частково Демидівка.

Генеральний штаб про дії ЗСУ в Бєлгородській області, як і раніше, не повідомляє, на своїх мапах сіру зону на її територію не розповсюджує.

Натомість американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про просування російських військ у Курській області, нещодавнє захоплення ними с.Гоголівка та прикордонного контрольно-пропускного пункта Суджа, про що Deepstate повідомляв раніше. Також ISW повідомляє про нещодавне просування російських окупантів в напрямку с.Басівка Сумської області.

Просування в напрямку с.Гуєво Курської області та с.Олешня Сумської області не підтверджене. З посиланням на власні джерела аналітики Інституту повідомляють про українські контратаки в районі Гуєво, про просування росіян в напрямку якого повідомлялося раніше.

ISW повідомляє, що 27 березня українські війська продовжували обмежені атаки в Бєлгородській області, але не просувалися. Інформація про просування в межах і на захід від с.Демидівка не підтверджене. Також є повідомлення, що українські війська начебто завдали ударів по мостах у Графівці та Анновці на південний захід від Демидівки, щоб ускладнити спроби російських військ перекинути підкріплення в цей район.