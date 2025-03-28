Інтерфакс-Україна

Події

11:38 28.03.2025

Ситуація в Курській та Білгородській областях за добу суттєво не змінилась за даними Генштабу ЗСУ та DeepState, ISW повідомляє про просування

2 хв читати
Ситуація в Курській та Білгородській областях за добу суттєво не змінилась за даними Генштабу ЗСУ та DeepState, ISW повідомляє про просування
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб Збройних сил України у своєму щоденному звіті зранку в п’ятницю у Facebook не показує на мапі суттєвої зміни площі українського контролю над Суджанським районом Курської області та Красноярузького району Білгородської області РФ.

При цьому Генштаб вказав чотири напрямків ударів противника на території Суджанського району Курської області по позиціях ЗСУ та три через державний кордон з Курської по Сумській області в напрямку села Басівка, тоді як у зведенні за минулу добу повідомлялося про п’ять на один відповідно.

Ресурс Deepstate на своїх мапах за 28 березня показує, що площа під контролем українських військ в Курській області не змінилася за добу і лишається на рівні 77,43 кв км. Площа "сірої зони" з невизначеним контролем, в якій перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях, також лишається 64,49 кв км, а площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км. без населених пунктів.

За даними Deepstate, площа "сірої зони" на північному заході Білгородської області РФ, про яку вперше повідомили два дні тому, не змінилася і складає 13,08 кв км, включає села Попівка і частково Демидівка.

Генеральний штаб про дії ЗСУ в Бєлгородській області, як і раніше, не повідомляє, на своїх мапах сіру зону на її територію не розповсюджує.

Натомість американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про просування російських військ у Курській області, нещодавнє захоплення ними с.Гоголівка та прикордонного контрольно-пропускного пункта Суджа, про що Deepstate повідомляв раніше. Також ISW повідомляє про нещодавне просування російських окупантів в напрямку с.Басівка Сумської області.

Просування в напрямку с.Гуєво Курської області та с.Олешня Сумської області не підтверджене. З посиланням на власні джерела аналітики Інституту повідомляють про українські контратаки в районі Гуєво, про просування росіян в напрямку якого повідомлялося раніше.

ISW повідомляє, що 27 березня українські війська продовжували обмежені атаки в Бєлгородській області, але не просувалися. Інформація про просування в межах і на захід від с.Демидівка не підтверджене. Також є повідомлення, що українські війська начебто завдали ударів по мостах у Графівці та Анновці на південний захід від Демидівки, щоб ускладнити спроби російських військ перекинути підкріплення в цей район.

Теги: #фронт #генштаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 27.03.2025
Зеленський: Стабілізація на фронті – це надійна основа для дипломатії

Зеленський: Стабілізація на фронті – це надійна основа для дипломатії

15:08 27.03.2025
На фронті загостилася ситуація в районі Лиману, ворог майже зайняв Терни – DeepState

На фронті загостилася ситуація в районі Лиману, ворог майже зайняв Терни – DeepState

07:20 27.03.2025
Окупанти за добу втратили 1670 осіб та 169 одиниць автотехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1670 осіб та 169 одиниць автотехніки – Генштаб

20:58 26.03.2025
Порошенко передає на фронт нову версію мобільного шиномонтажу

Порошенко передає на фронт нову версію мобільного шиномонтажу

17:08 26.03.2025
Російські війська в середу суттєво активізувалися в Курській області – Генштаб

Російські війська в середу суттєво активізувалися в Курській області – Генштаб

09:11 26.03.2025
Кількість боєзіткнень на фронті перевищила 200 за добу, третина приходиться на покровський напрямок - Генштаб

Кількість боєзіткнень на фронті перевищила 200 за добу, третина приходиться на покровський напрямок - Генштаб

07:59 26.03.2025
Окупанти за добу втратили 1280 осіб та 78 од. автотехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1280 осіб та 78 од. автотехніки - Генштаб

00:46 26.03.2025
На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 361 окупанта – Генштаб ЗСУ

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 361 окупанта – Генштаб ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Онлайн-продаж квитків "УЗ" працює з перебоями через значне навантаження

РФ вчергове обстріляла об'єкти "Нафтогазу"

Уряд націлений досягнути консенсусу по угоді щодо мінералів з США та закликає до того утриматися від її коментарів

Виведення ЗАЕС на енергетичні рівні потужності неможливе без деокупації та передачі під контроль "Енергоатома" – ДІЯРУ

Уночі збито 89 з 163 ворожих БпЛА, 51 безпілотник-імітатор локаційно втрачено – Повітряні сили

ОСТАННЄ

Ziferblat виступить під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025"

До 15 років ув'язнення засуджено російського агента, що планував вбивства українських військових

Повернення українських дітей має бути центральною частиною будь-якого мирного процесу - Єрмак

Туреччина готова стати майданчиком для українсько-російських переговорів - Ердоган

В Україні в суботу переважно тепло та сухо, в неділю на півдні та в центральних областях – помірні дощі

Онлайн-продаж квитків "УЗ" працює з перебоями через значне навантаження

Місію НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії спільно виконуватимуть контингенти Польщі та Румунії

Проєкт угоди між Україною та США про надра не є міжнародно-правовим договором - Мережко

Робота над законопроєктом про демобілізацію триває - Черногоренко

Нацкомісія зі стандартів держмови припиняє використання Telegram як каналу зовнішньої комунікації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА