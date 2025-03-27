Інтерфакс-Україна

Події

19:50 27.03.2025

США намагаються контролювати всі основні майбутні інвестиції в інфраструктуру та корисні копалини в Україні – Bloomberg про оновлену угоду

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США намагаються контролювати всі основні майбутні інвестиції в інфраструктуру та корисні копалини в Україні – Bloomberg про оновлену угоду

Новий проєкт угоди щодо надр, запропонований адміністрацією Дональда Трампа, ставить під повний контроль США всі майбутні великі інвестиції в інфраструктуру та мінеральні ресурси України, повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт документа.

"Адміністрація президента Дональда Трампа вимагає "права першої пропозиції" щодо інвестицій у всі інфраструктурні проекти та проекти природних ресурсів у рамках переглянутої угоди про партнерство з Україною, згідно з проектом документа, який отримав Bloomberg News", - пише видання у четвер.

Повідомляється, що США передали переглянуту угоду офіційним особам у Києві минулих вихідних. Минулого тижня Білий дім заявив, що адміністрація виходить за межі попередньо узгодженої угоди, яка стосується критичних корисних копалин в Україні.

Якщо її прийняти, зазначають у Bloomberg, "угода про партнерство надасть США величезні повноваження контролювати інвестиції в Україну в проекти, включаючи дороги та залізниці, порти, шахти, нафту і газ і видобуток найважливіших корисних копалин. Це означало б безпрецедентне розширення економічного впливу США в найбільшій за площею країні Європи саме в той час, коли вона намагається приєднатися до ЄС".

Крім того, угода надасть США першу претензію на прибутки, перераховані в спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який буде контролюватись Вашингтоном. Важливо, що в документі зазначено, що США розглядають "матеріальні та фінансові переваги", надані Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, як свій внесок до цього фонду.

"По суті, це означатиме, що адміністрація Трампа змусить Україну заплатити за всю військову та економічну підтримку США, надану з початку війни, перш ніж Київ отримає будь-який прибуток із фонду партнерства", - йдеться у матеріалі.

Дискусії між двома сторонами тривають, і остаточний проект може містити зміни до умов. Україна, ймовірно, відповість на документ США власними поправками цього тижня.

 

Теги: #корисні_копалини #угода #сша

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