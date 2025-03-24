У Сумах рятувальники ліквідували всі осередки займання після ракетного удару РФ
У Сумах рятувальники ліквідували всі осередки займання, що виникли внаслідок ракетної атаки окупаційної армії РФ в понеділок, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"Суми: рятувальники ліквідували всі осередки займання. Функціонують два мобільні пункти Незламності розгорнуті рятувальниками. Психологи та медики ДСНС надали допомогу 78 громадянам", - йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, верхолази ДСНС працюють на висоті — проводиться демонтаж аварійних конструкцій, роботи тривають.
Як повідомлялось, кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів по житловому кварталу Сум збільшилась до 88 осіб, серед яких 17 дітей, повідомляє Сумська міська рада у понеділок.