У Сумах рятувальники ліквідували всі осередки займання після ракетного удару РФ

Фото: https://smr.gov.ua/uk/novini/podiji/33545-u-sumakh-prolunav-vibukh.html

У Сумах рятувальники ліквідували всі осередки займання, що виникли внаслідок ракетної атаки окупаційної армії РФ в понеділок, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Суми: рятувальники ліквідували всі осередки займання. Функціонують два мобільні пункти Незламності розгорнуті рятувальниками. Психологи та медики ДСНС надали допомогу 78 громадянам", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, верхолази ДСНС працюють на висоті — проводиться демонтаж аварійних конструкцій, роботи тривають.

Як повідомлялось, кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів по житловому кварталу Сум збільшилась до 88 осіб, серед яких 17 дітей, повідомляє Сумська міська рада у понеділок.