Єврокомісія про висловлювання Віткоффа щодо "російськості" українських територій: тільки Україна буде вирішувати умови для переговорів

В Європейській комісії на висловлювання спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткофф щодо "російськості" окупованих українських территорий заявили, що тільки Україна буде вирішувати умови майбутніх мирних переговорів.

"Коли йдеться про дискусію про мирні переговори, наша позиція дуже чітка, і я хотіла б повторити два головних моменти: по-перше, позиція ЄС щодо миру полягає в тому, що Україна сама вирішує фактичні умови, а по-друге, наша думка полягає в тому, що нічого про Україну без України", - сказала речниця Європейскої Комісії Аніта Гіппер.

Речниця Єврокомісії також вказала, що, "безперервні напади Росії" свідчать про те, що "Росії не можна довіряти". "Ми бачили атаки на вихідних, зокрема удар по Києву, де загинуло троє людей, у тому числі п’ятирічна дитина. Таким чином, це свідчить про те, що Росії все ще потрібно продемонструвати свою справжню політичну волю, щоб припинити свою незаконну та неспровоковану агресію", - наголосила вона.

Хіппер також зупинилася на підтримці України з боку ЄС, яка "дуже сильна на різних фронтах – військовому, фінансовому, гуманітарному, в 16 пакетах санкцій, і 17 вже готується". "Ми маємо підтримувати Україну як ніколи, і це те, що ми будемо робити", - додала речниця Єврокомісії.

Щодо того, чи можуть бути українські території предметом переговорів, Гіппер нагадала висновок Європейської Ради від 21 березня, де була підтверджена непохитна підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. "А щодо референдумів (на окупованих територіях – ИФ-У), то вони були повною фальсифікацією та проведені під дулом зброї"", - зазначила Гіппер.