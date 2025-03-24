Інтерфакс-Україна

Події

15:09 24.03.2025

У Харкові раніше судимий ошукав понад 20 осіб, продаючи неіснуючі товари - поліція

1 хв читати
У Харкові раніше судимий ошукав понад 20 осіб, продаючи неіснуючі товари - поліція

У Харкові викрито раніше судимого 30-річного місцевого мешканця, який продав в інтернеті неіснуючі товари.

"Внаслідок шахрайських дій постраждали 22 людини. Сума загальної матеріальної шкоди становить 1 мільйон 200 тисяч гривень", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними слідства, чоловік розміщував на сторінці інтернет-магазину оголошення про продаж товарів та контактував з покупцями через телеграм. Отримавши замовлення, він пропонував покупцю перерахувати на банківську картку передоплату або повну плату за товар. Але після отримання грошей на рахунок ніякого товару не відправляв. Чоловік "заробляв" таким чином з грудня 2023 по вересень 2024 року. За цей час він отримав гроші за неіснуючі спортивні речі, техніку, мобільні телефони, квадрокоптери, зарядні станції, акумуляторні батареї.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні шахрайств (ст.190 КК України). Перевіряється причетність підозрюваного до скоєння інших аналогічних злочинів.

Теги: #харків #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:32 24.03.2025
Поліція Прикарпаття ліквідувала канал незаконного обігу зброї

Поліція Прикарпаття ліквідувала канал незаконного обігу зброї

16:37 19.03.2025
Колишня працівниця "Харківгазу", яка очолила окупаційне газопостачальне підприємство під час захоплення Ізюмського району, засуджена до 10 років - прокуратура

Колишня працівниця "Харківгазу", яка очолила окупаційне газопостачальне підприємство під час захоплення Ізюмського району, засуджена до 10 років - прокуратура

13:11 18.03.2025
Поліція запобігла організації чергової незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних з країни

Поліція запобігла організації чергової незаконної схеми виїзду військовозобов'язаних з країни

16:05 17.03.2025
Суд приговорив охоронця харківського готелю, що шпигував за Силами оборони, до 5 років позбавлення волі - прокуратура

Суд приговорив охоронця харківського готелю, що шпигував за Силами оборони, до 5 років позбавлення волі - прокуратура

13:14 14.03.2025
Поліція спростувала інформацію щодо того, що вбивця Ганула здався правоохоронцям

Поліція спростувала інформацію щодо того, що вбивця Ганула здався правоохоронцям

10:31 14.03.2025
Затримано харківʼянку, причетну до теракту, через який загинув 15-річний агент рф і український військовий

Затримано харківʼянку, причетну до теракту, через який загинув 15-річний агент рф і український військовий

22:05 13.03.2025
Семеро цивільних, в тому числі четверо дітей постраждали через атаку російських БпЛА - Синєгубов

Семеро цивільних, в тому числі четверо дітей постраждали через атаку російських БпЛА - Синєгубов

21:01 13.03.2025
Окупанти вдарили по Харкову БпЛА, без постраждалих

Окупанти вдарили по Харкову БпЛА, без постраждалих

01:21 12.03.2025
Кілька садиб пошкоджено через удар ворожого БпЛА по Харкову, без постраждалих - Терехов

Кілька садиб пошкоджено через удар ворожого БпЛА по Харкову, без постраждалих - Терехов

12:59 10.03.2025
Через потепління котельні у Харкові переведені на дискретний режим

Через потепління котельні у Харкові переведені на дискретний режим

ВАЖЛИВЕ

Зеленський не вважає, що пауза в передачі розвідінформації США Україні вплинула на Курську операцію

В.о. мера Сум повідомляє про 28 постраждалих, в т.ч. 4 дітей внаслідок ракетного удару

Зеленський вважає, що РФ вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому

Україна в Саудівській Аравії проведе ще одну зустріч з американською делегацією після переговорів США з РФ - джерела

Час очікування в чергах до залізничних кас не перевищує 15 хвилин

ОСТАННЄ

Мінсоцполітики запустило кампанію на підтримку стратегії демографічного розвитку України

Реєстрація в "єЧерзі" з 25 березня стає доступною для малотоннажного транспорту на 8 МАПП

Міноборони передало ЗСУ 6,5 га земель у Житомирській та Львівській областях

Зеленський не вважає, що пауза в передачі розвідінформації США Україні вплинула на Курську операцію

АП ВАКС залишила під вартою колишнього заступника голови Вищого господарського суду

В.о. мера Сум повідомляє про 28 постраждалих, в т.ч. 4 дітей внаслідок ракетного удару

Єврокомісія про висловлювання Віткоффа щодо "російськості" українських територій: тільки Україна буде вирішувати умови для переговорів

БЕБ вилучило в підпільної мережі контрафактних сигарет і техніки на 38 млн грн

Зеленський вважає, що РФ вдалося вплинути на деяких людей в команді Білого дому

Bolt відновив показники до довоєнного рівня в усіх основних містах присутності – генеральний менеджер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА