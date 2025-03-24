У Харкові раніше судимий ошукав понад 20 осіб, продаючи неіснуючі товари - поліція

У Харкові викрито раніше судимого 30-річного місцевого мешканця, який продав в інтернеті неіснуючі товари.

"Внаслідок шахрайських дій постраждали 22 людини. Сума загальної матеріальної шкоди становить 1 мільйон 200 тисяч гривень", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними слідства, чоловік розміщував на сторінці інтернет-магазину оголошення про продаж товарів та контактував з покупцями через телеграм. Отримавши замовлення, він пропонував покупцю перерахувати на банківську картку передоплату або повну плату за товар. Але після отримання грошей на рахунок ніякого товару не відправляв. Чоловік "заробляв" таким чином з грудня 2023 по вересень 2024 року. За цей час він отримав гроші за неіснуючі спортивні речі, техніку, мобільні телефони, квадрокоптери, зарядні станції, акумуляторні батареї.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні шахрайств (ст.190 КК України). Перевіряється причетність підозрюваного до скоєння інших аналогічних злочинів.