Уповноважена з гендерної політики задекларувала 838,4 тис. грн доходів за 2024 рік, її чоловік - 7,5 млн грн доходів

Урядова уповноважена з питань гендерної політики в Україні Катерина Левченко вказала 838 тис. 391 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2024 рік.

Зокрема, за 2024 рік заробітна плата становила 407 706 грн, банківські відсотки - 30 683 грн і подарунок у негрошовій формі від чоловіка (автомобіль) - 400 тис. грн, а її чоловік і дочка задекларували 8,9 млн грн доходів.

Також вона вказала в декларації 904,5 тис. грн, $12 тис. і 9,9 тис. євро на банківських рахунках, а також 480 тис. грн готівки і 722,5 тис. грн коштів, позичених третім особам, а її чоловік і донька - 50,8 млн грн і $3,3 тис. на банківських рахунках, 2,1 млн грн і $210 тис. готівкових коштів.

Уповноважена володіє спільно з чоловіком трьома квартирами (75,1, 137,7 і 56,8 кв. м) у Києві, земельною ділянкою (1 400 кв. м і будинком (323,5 кв. м) у Київській області та земельною ділянкою (600 кв. м) у Чернігівській області, а також ще однією квартирою (87,2 кв. м) у Києві, а чоловік володіє двома будинками (54,2 і 175 кв. м) і трьома земельними ділянками (2 500, 2 500 і 1 775 кв. м) у Чернігівській області.

Левченко також володіє автомобілем Toyota Highlander 2018 року випуску вартістю 400 тис. грн, який подарований чоловіком у 2024 році (раніше належав йому), сам чоловік володіє автомобілем Toyota Camry 2017 року випуску, а дочка - Peugeot 2008 2021 року випуску (раніше належав її батьку).

Згідно з декларацією чоловік Левченко є власником 50% і кінцевим бенефіціаром ТОВ "Престиж".

Як повідомлялося, Левченко задекларувала 751 тис. грн доходів за 2019 рік, 469 тис. грн доходів за 2020 рік, 546 тис. грн доходів за 2021 рік, 578 тис. грн доходів за 2022 рік і 518,5 тис. грн доходів за 2023 рік.