Інтерфакс-Україна

Події

09:21 24.03.2025

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

1 хв читати
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

Більше ніж 2421 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 24 березня 2025 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 604 дитини загинули та понад 1817 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 633, Харківській - 470, Херсонській - 202, Дніпропетровській - 203, Київській - 136, Запорізькій - 170, Миколаївській – 118, йдеться у повідомленні в телеграм у понеділок.

23 березня внаслідок атаки безпілотників по м. Київ загинула 5-річна дівчинка.

22 березня внаслідок атаки безпілотників по с. Мар’їне Сумського району Сумської області травмовано 17-річних хлопця та дівчину.

21 березня внаслідок атаки безпілотників по м. Запоріжжя загинула 17-річна дівчина та травмовано 10-місячну дівчинку.

20 березня внаслідок атаки безпілотників по м. Одесат равмовано трьох 17-річних хлопців.

20 березня внаслідок атаки безпілотників по м. Добропілля Донецької області отримав ушкодження 11-річний хлопчик.

Теги: #війна #діти #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:51 24.03.2025
Волц: США обговорюють можливість повернення депортованих до РФ українських дітей

Волц: США обговорюють можливість повернення депортованих до РФ українських дітей

19:16 23.03.2025
Окупанти вбили ще двох людей на Донеччині, один поранений – прокуратура

Окупанти вбили ще двох людей на Донеччині, один поранений – прокуратура

09:00 23.03.2025
Захисники України в ніч на 23 березня знищили 97 з 147 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 23 березня знищили 97 з 147 задіяних ворогом дронів

06:10 23.03.2025
У Чорному морі – три ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – три ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

04:10 23.03.2025
Двоє загиблих внаслідок масованої атаки російських БпЛА на Київ - ДСНС

Двоє загиблих внаслідок масованої атаки російських БпЛА на Київ - ДСНС

22:32 22.03.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 185 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 185 військовослужбовців - Генштаб

22:19 22.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 118 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 118 ворожих атак - Генштаб

19:33 22.03.2025
Кількість загиблих у Покровську внаслідок сьогоднішніх обстрілів зросла до трьох людей

Кількість загиблих у Покровську внаслідок сьогоднішніх обстрілів зросла до трьох людей

10:28 22.03.2025
Глава МЗС Литви: США вирішили загасити маяк миру, а Європа поки нічого не робить, щоб його знову запалити

Глава МЗС Литви: США вирішили загасити маяк миру, а Європа поки нічого не робить, щоб його знову запалити

09:28 22.03.2025
До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти - постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені

До трьох зросла кількість жертв і до 12-ти - постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, рятувальні роботи завершені

ВАЖЛИВЕ

Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Повітряні сили: За ніч збито 57 з 99-ти ворожих БпЛА, 36 локаційно втрачені

Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

Зеленський про атаки РФ: Потрібно більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився

Зеленський про атаки РФ: Треба більше ефективності нашому захисту неба, розбудова ефективного повітряного щита не припинятиметься

ОСТАННЄ

Уповноважена з гендерної політики задекларувала 838,4 тис. грн доходів за 2024 рік, її чоловік - 7,5 млн грн доходів

ЦПК: Офіс генпрокурора не звільнив жодного з 74 прокурорів, у яких МОЗ виявило і скасувало фейкову інвалідність

Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Конституційний суд поновив на посаді прем'єра, в.о. президента Південної Кореї Хан Док Су

ГУР оприлюднює дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є пошкодження інфраструктури

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранена

Повітряні сили: За ніч збито 57 з 99-ти ворожих БпЛА, 36 локаційно втрачені

Окупанти за добу втратили 1280 осіб та 117 од. автотехніки

Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА