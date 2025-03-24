Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

Більше ніж 2421 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 24 березня 2025 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 604 дитини загинули та понад 1817 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 633, Харківській - 470, Херсонській - 202, Дніпропетровській - 203, Київській - 136, Запорізькій - 170, Миколаївській – 118, йдеться у повідомленні в телеграм у понеділок.

23 березня внаслідок атаки безпілотників по м. Київ загинула 5-річна дівчинка.

22 березня внаслідок атаки безпілотників по с. Мар’їне Сумського району Сумської області травмовано 17-річних хлопця та дівчину.

21 березня внаслідок атаки безпілотників по м. Запоріжжя загинула 17-річна дівчина та травмовано 10-місячну дівчинку.

20 березня внаслідок атаки безпілотників по м. Одесат равмовано трьох 17-річних хлопців.

20 березня внаслідок атаки безпілотників по м. Добропілля Донецької області отримав ушкодження 11-річний хлопчик.