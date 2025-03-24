Адміністрація Трампа позбавить легального статусу понад 500 тисяч мігрантів - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинить дію легального статусу понад 500 тис. мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, наданого програмами тимчасового дозволу попереднього президента Джозефа Байдена, повідомляє CNN.

Як зазначається, мігрантам було наказано покинути країну до 24 квітня, через 30 днів після публікації повідомлення у федеральному реєстрі.

У січні Міністерство внутрішньої безпеки оголосило про поступове скасування програм, які дозволяли деяким мігрантам тимчасово жити і працювати у США.

Міністерство внутрішньої безпеки стверджував у релізі, що "адміністрація Байдена зловжила гуманітарним правом на програми тимчасового дозволу перебування, поширивши його на громадян кількох країн".

"Адміністрація Байдена-Гарріс зловжила програмою гуманітарного умовно-дострокового звільнення, щоб без розбору дозволити в'їзд до нашої країни 1,5 мільйонам мігрантів. Усе це було припинено в перший же день правління адміністрації Трампа. Ця дія поверне програму гуманітарного умовно-дострокового звільнення до її первісної мети – розглядати мігрантів на індивідуальній основі", – цитує видання заяву міністерства.

Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-news-03-23-25#cm8lw17v0004c3b6no96b3npy