Інтерфакс-Україна

Події

15:06 23.03.2025

Патрульна поліція запускає ще 40 комплексів автофіксації порушень

1 хв читати
Патрульна поліція запускає ще 40 комплексів автофіксації порушень

Патрульна поліція з 24 березня запустить в роботу на автомобільних дорогах країни ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР).

"36 із них встановлять у нових місцях, а 4 прилади відновлять роботу", – написав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у телеграм у неділю.

Він додав, що також у Львові на просп. Святого Івана Павла два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Згідно із посиланням на базу всіх комплексів автофіксації, наданим Білишицьким, з запуском нових їх загальна кількість досягне 343.

Теги: #патрульна_поліція #пдр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:41 25.08.2024
43 нових комплекси автофіксації порушень ПДР запрацюють в Україні з понеділка

43 нових комплекси автофіксації порушень ПДР запрацюють в Україні з понеділка

20:11 10.03.2023
Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

Штрафи автофіксації повертаються в застосунок "Дія"

16:49 01.03.2023
ЄК пропонує оновити ПДР в ЄС, щоб до 2050 року унеможливити смертельні ДТП на дорогах

ЄК пропонує оновити ПДР в ЄС, щоб до 2050 року унеможливити смертельні ДТП на дорогах

10:05 17.10.2022
Ворожі безпілотники влучили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі Києва, пошкоджено кілька житлових будинків

Ворожі безпілотники влучили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі Києва, пошкоджено кілька житлових будинків

11:20 01.11.2021
В Україні набувають чинності зміни до ПДР, запроваджено нові дорожні знаки та дорожню розмітку

В Україні набувають чинності зміни до ПДР, запроваджено нові дорожні знаки та дорожню розмітку

08:40 22.10.2021
З п'ятниці в Україні запрацювало 17 нових камер автофіксації порушень ПДР

З п'ятниці в Україні запрацювало 17 нових камер автофіксації порушень ПДР

08:58 28.09.2021
З вівторка запрацювали 20 нових камер автофіксації порушень ПДР

З вівторка запрацювали 20 нових камер автофіксації порушень ПДР

20:41 15.09.2021
Чеських автомобілістів зобов'яжуть об'їжджати велосипедистів на відстані у 1,5 м

Чеських автомобілістів зобов'яжуть об'їжджати велосипедистів на відстані у 1,5 м

18:20 15.09.2021
Уряд дозволив майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспиту з ПДР

Уряд дозволив майбутнім водіям дистанційно готуватися до іспиту з ПДР

14:15 09.09.2021
Радник глави МВС на засіданні КС: Мета автофіксації порушень ПДР - не збирати штрафи, а зберегти життя людей

Радник глави МВС на засіданні КС: Мета автофіксації порушень ПДР - не збирати штрафи, а зберегти життя людей

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони звільнили населений пункт Надія на Луганщині – 3-я ОШБр

Росіяни за тиждень випустили по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський

Онлайн сервіси не працюють через технічний збій - Укрзалізниця

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА на Київ зросла до трьох

Зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії відбудеться 23 березня - Зеленський

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністри Нідерландів та Великобританії обговорили продовження підтримки України

Сили оборони знищили російський танк, бронемашину "Тигр", міномет, гармату та склад ПММ – ОСУВ "Хортиця"

IT-збій не порушив рух потягів – "Укрзалізниця"

В Києві 24 березня завершується опалювальний сезон – Кличко

Сибіга: систематичний терор Росії проти мирного населення суперечить її власним заявам про мир та підриває мирні зусилля США

Сили оборони звільнили населений пункт Надія на Луганщині – 3-я ОШБр

Росіяни за тиждень випустили по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський

На Запоріжжі повністю відновлено постачання енергії – ОВА

Росіяни обстріляли Херсон, відомо про двох постраждалих – МВА

Волонтери УЧХ брали участь у ліквідації наслідків російської атаки БпЛА на Київ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА