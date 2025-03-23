Патрульна поліція запускає ще 40 комплексів автофіксації порушень

Патрульна поліція з 24 березня запустить в роботу на автомобільних дорогах країни ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР).

"36 із них встановлять у нових місцях, а 4 прилади відновлять роботу", – написав перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у телеграм у неділю.

Він додав, що також у Львові на просп. Святого Івана Павла два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Згідно із посиланням на базу всіх комплексів автофіксації, наданим Білишицьким, з запуском нових їх загальна кількість досягне 343.