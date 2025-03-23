Падіння уламків БпЛА зафіксовано в Києві щонайменше в шести місцях Києва - КМВА

Падіння уламків російського БпЛА зафіксовано в Голосіївському, Деснянському, Подільському та Дніпровському районах столиці, повідомляє в телеграм-каналі начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Зафіксовано також падіння уламків у Деснянському районі, пожежа на відкритій місцевості. У Дніпровському районі загорання в закладі харчування. У Подільському районі загорання на 20 поверсі багатоквартирного будинку. На місце прямують служби", - написав Ткаченко станом на 00:57.

"У Подільському районі також займання на 16 поверсі багатоквартирного будинку вже за іншою адресою. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль", - доповнив інформацію Ткаченко станом на 01:03.

Інформація уточнюється.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/943

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