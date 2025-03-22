Інтерфакс-Україна

Події

22:19 22.03.2025

З початку доби Сили оборони відбили 118 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 118 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Противник завдав 63 авіаційні удари, скинув 78 КАБ. Крім того, застосував 1047 дронів-камікадзе, здійснив 5097 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де ворог здійснив 43 спроби прорвати нашу оборону, чотири з яких тривають на цей момент.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22253

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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