З початку доби Сили оборони відбили 118 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 118 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Противник завдав 63 авіаційні удари, скинув 78 КАБ. Крім того, застосував 1047 дронів-камікадзе, здійснив 5097 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де ворог здійснив 43 спроби прорвати нашу оборону, чотири з яких тривають на цей момент.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22253