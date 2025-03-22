Інтерфакс-Україна

Події

21:16 22.03.2025

Зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії відбудеться 23 березня - Зеленський

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Зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії відбудеться 23 березня - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустріч української та американської делегацій в Саудівській Аравії відбудеться 23 березня. Він зробив це за підсумками засідання військового кабінету, яке провів у суботу в Харкові.

"Окрему увагу приділили підготовці до зустрічі з американською делегацією, яка відбудеться в Саудівській Аравії завтра, 23 березня", - повідомляє офіційний сайт президента.

 

 

Теги: #переговори #підготовка #зеленський #сша

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