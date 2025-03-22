Інтерфакс-Україна

Події

18:37 22.03.2025

Італійські ЗМІ пишуть про дві можливі миротворчі місії в Україні задля припинення війни

2 хв читати
Італійські ЗМІ пишуть про дві можливі миротворчі місії в Україні задля припинення війни

Італійська преса пише про те, що союзники України готують новий план гарантування сталого припинення вогню, який передбачає дві миротворчі місії замість однієї.

Так, видання La Repubblica зазначає, що такий план передбачає: в разі, якщо Києву і Москві вдасться досягнути домовленостей щодо припинення вогню, до України можуть бути відправлені як миротворці ООН, так і миротворці від Коаліції охочих.

Миротворчий контингент під егідою ООН складатиметься з військовослужбовців з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. Їх розмістять на російсько-українському кордоні.

А військові з Коаліції охочих контролюватимуть кордони між Україною та ЄС. Очікується, що це будуть солдати з Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади й Італії.

"Зрозуміло, згода Росії (також) буде необхідна для того, щоб досягти моделі управління і верифікації після підписання угоди. Але залучення ООН буде лише однією з частин досліджуваного механізму", - зазначає в свою чергу італійська La Stampa.

"Один із сценаріїв, над яким активно працюють бажаючі… полягає у створенні чотирьох рівнів взаємодії. "Блакитні каски" з неєвропейських країн будуть розміщені в демілітаризованій зоні для спостереження за дотриманням перемир'я. Друге кільце складатиметься з українських військ. Третє - контингент добровольців, не обов'язково в межах української території, але, можливо, поблизу західного кордону. Четвертим був би так званий "бекстоп" США. Тобто гарантія, яку вимагають як європейці, так і українці, - абсолютного американського захисту", - пише видання у суботу, підкреслюючи при цьому, що " Вашингтон, за останніми чутками, був би готовий зіграти свою роль за умови, що Київ підпише угоду про видобуток корисних копалин".

Теги: #місії #миротворці #італія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 20.03.2025
Кабмін затвердив план з підготовки Конференції з питань відновлення України в Італії

Кабмін затвердив план з підготовки Конференції з питань відновлення України в Італії

17:07 20.03.2025
Італія спрямовує 9 млн євро на підтримку агросектора України в Одеській області

Італія спрямовує 9 млн євро на підтримку агросектора України в Одеській області

13:23 20.03.2025
Італія оголосила конкурс на очищення українських земель з бюджетом EUR6 млн

Італія оголосила конкурс на очищення українських земель з бюджетом EUR6 млн

13:56 19.03.2025
Італія надасть Україні понад EUR11 млн на розвиток ірригації, підтримку кооперативів, малих фермерів та інтеграцію в ЄС

Італія надасть Україні понад EUR11 млн на розвиток ірригації, підтримку кооперативів, малих фермерів та інтеграцію в ЄС

20:34 18.03.2025
Італія та Іспанія не готові підтримати план ЄС щодо збільшення військової допомоги Україні

Італія та Іспанія не готові підтримати план ЄС щодо збільшення військової допомоги Україні

15:39 16.03.2025
Стармер оприлюднив плани введення в Україну західних миротворців чисельністю понад 10 тис військовослужбовців – ЗМІ

Стармер оприлюднив плани введення в Україну західних миротворців чисельністю понад 10 тис військовослужбовців – ЗМІ

23:24 15.03.2025
Мер Мілана закликав до підтримки України у збройній боротьбі з РФ на мітингу у Римі

Мер Мілана закликав до підтримки України у збройній боротьбі з РФ на мітингу у Римі

11:28 15.03.2025
Умєров провів у Римі переговори щодо постачання ракет для зенітних комплексів

Умєров провів у Римі переговори щодо постачання ракет для зенітних комплексів

22:13 14.03.2025
Держсекретар США обговорив з шефом МЗС Італії шляхи досягнення миру в Україні та перерозподіл тягаря з утримання НАТО - Рубіо

Держсекретар США обговорив з шефом МЗС Італії шляхи досягнення миру в Україні та перерозподіл тягаря з утримання НАТО - Рубіо

13:12 14.03.2025
Українські активісти в Італії та італійські підприємці об’єдналися для підтримки проєктів післявоєнного відновлення України

Українські активісти в Італії та італійські підприємці об’єдналися для підтримки проєктів післявоєнного відновлення України

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Покровську внаслідок сьогоднішніх обстрілів зросла до трьох людей

Щонайменше двоє людей загинуло і троє поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів в Донецькій області

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пункту управління ворога в Бєлгородській області РФ

ГУР: За три роки повернули з неволі 4306 осіб під час обмінів та 469 поза обмінами, репатрійовано понад 7 тисяч тіл Оборонців

Від початку доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень із російським загарбником

ОСТАННЄ

Кількість загиблих у Покровську внаслідок сьогоднішніх обстрілів зросла до трьох людей

Щонайменше двоє людей загинуло і троє поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів в Донецькій області

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пункту управління ворога в Бєлгородській області РФ

Щонайменше троє поранених через ворожий обстріл села у Харківській області

ГУР: За три роки повернули з неволі 4306 осіб під час обмінів та 469 поза обмінами, репатрійовано понад 7 тисяч тіл Оборонців

У Вовчанську поранено мирного жителя, який їздить до міста годувати собак

Очільник МВС Клименко задекларував 1,8 млн грн доходів за 2024 рік

Міністр Ляшко задекларував 1,5 млн грн доходів і Škoda Octavia за 2024 рік

Свириденко задекларувала 4,4 млн грн доходів за 2024 рік

Литва готова слідом за Польщею реалізовувати плани мінування кордону з Білоруссю і Росією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА