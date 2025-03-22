Інтерфакс-Україна

Події

16:28 22.03.2025

Від початку доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень із російським загарбником

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Від початку доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень із російським загарбником
Фото: Генштаб ЗСУ

За оперативною інформацією Генерального штабу на 16.00 суботи, від початку доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень із російським загарбником.

Агресор зі своєї території завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Братениця, Олександрівка, Михайлівське, Кучерівка, Славгород, Дорошівка Сумської області; Хрінівка Чернігівської області; Лугівка Харківської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Краснопілля, Тур’я, Угроїди, Михайлівка, Петрушівка Сумської області.

Висока активність ворога наразі зберігається, зокрема, й на покровському напрямку.

На Курщині українські захисники відбивають дві атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 16 боєзіткнень. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 16 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 183 артилерійських обстріли, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню. 

Теги: #генштаб_зсу #фронт #зведення

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