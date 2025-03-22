Китай запропонував ЄС свою участь у миротворчому контингенті в Україні - ЗМІ

Китай провів неформальні переговори у Брюсселі про приєднання до "Kоаліції охочих", яка формує миротворчий контингент для відправки до України, повідомляє видання Die Welt, анонсуючи матеріал із посиланням на дипломатичні джерела у недільному додатку Welt аm Sonntag.

"Дипломати з Пекіна звернулися до ЄС з проханням взяти участь у миротворчому контингенті в Україні. Є надія, що участь Китаю в місії вплине на Росію", - зазначає газета.

Китай, пише Die Welt у суботу, вочевидь, розглядає можливість участі у можливому миротворчому контингенті в Україні. Китайські дипломати в Брюсселі висловили думку, чи можливий і, можливо, навіть бажаний такий крок з точки зору європейців… На думку дипломатичних кіл у Брюсселі: "Залучення Китаю до "Коаліції охочих" могло б підвищити ймовірність того, що Росія погодиться на введення миротворчих військ в Україну". У будь-якому випадку, однак, це "делікатне" питання, пише видання.

Die Welt нагадує, що президент Франції Еммануель Макрон анонсував новий саміт прихильників України на наступний четвер. "Ми проведемо саміт коаліції бажаючих наступного четверга", - заявив Макрон у четвер ввечері після саміту ЄС у Брюсселі. "Мета для мене в четвер - це, перш за все, повторне і чітке і, можливо, трохи конкретизоване зобов'язання підтримати Україну в короткостроковій перспективі".

Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у саміті в Парижі, додав Макрон. І Макрон, і прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер готові розгорнути миротворчі війська в Україні в разі припинення вогню між Москвою і Києвом - ідея, яку Росія досі рішуче відкидала, нагадує .

Британський уряд заявив, що очікує, що понад 30 країн у тій чи іншій формі візьмуть участь у так званій Коаліції охочих. Щодо припинення вогню в Україні США знову проведуть переговори з Росією, а також представниками Києва наступного понеділка. Макрон заявив у Брюсселі, що відмова Москви погодитися на 30-денне припинення вогню, на якому наполягали США і Україна, свідчить про те, що "Росія наразі не зацікавлена в мирі". Нічні атаки російської армії з використанням безпілотників і ракет, зазначає видагння, стали ще одним доказом небажання Москви укладати мир, підкреслив у п'ятницю президент Франції.