Інтерфакс-Україна

Події

13:54 22.03.2025

Похолодання та дощі прийдуть в Україну найближчими днями

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Похолодання та дощі прийдуть в Україну найближчими днями

Дощі очікуються в ніч на 23 березня у Закарпатській, Івано-Франківській, вдень у неділю у західних, Житомирській та Вінницькій областях, на решті території України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Київській областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 1-6° тепла; вдень 9-14° тепла, в Карпатах 5-10° тепла.

В Києві 23 березня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь період спостережень 23 березня найвища температура вдень була 20,4° тепла в 1913р., найнижча вночі -17,3° морозу в 1942р.

В понеділок, 24 березня, у західних, північних областях очікуються помірні, на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім більшості західних та східних областей, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° тепла, у південній частині та центральних областях 11-16°.

У Києві 24 березня буде дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 11-13° тепла.

Теги: #прогноз_погоди

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