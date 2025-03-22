Інтерфакс-Україна

Події

08:55 22.03.2025

Повітряні сили: за ніч збито 100 зі 179 ворожих БпЛА, 63 локаційно втрачені

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Повітряні сили: за ніч збито 100 зі 179 ворожих БпЛА, 63 локаційно втрачені
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 100 ворожі БпЛА, 63 безпілотники-імітатори було локаційно втрачено, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Зокрема, 63 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зазначається, що в ніч на 22 березня (із 19.30 21 березня) противник атакував 179-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

 

 

Теги: #збиття #пс_зсу #бпла_рф

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