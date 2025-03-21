В МЗС Румунії заявили про необхідність підтримки України для досягнення миру

Підтримка України необхідна для досягнення справедливого та тривалого миру, заявляють у Міністерстві закордонних справ Румунії.

"У той час як Україна взяла на себе зобов’язання досягти справедливого та тривалого миру, Росія відповідає руйнуванням і явним терором проти українських цивільних. Підтримка України залишається важливою для досягнення справедливого та тривалого миру", - йдеться в заяві МЗС Румунії, опублікованій в Х в п'ятницю.

У відомстві відзначили, що минулої ночі російська авіація атакувала міста України, зокрема Одесу. "Такі напади є військовими злочинами, їх потрібно припинити", - підкреслюється в заяві.

Джерело: https://x.com/MAERomania/status/1903180339440214343