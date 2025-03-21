Лондонський аеропорт Хітроу частково відновив свою роботу після повного знеструмлення – ЗМІ

Перші рейси приземлилися в аеропорту Хітроу біля Лондона (Велика Британія) після того, як пожежа на електропідстанції зупинила його роботу на більшу частину дня, повідомляє BBC у п'ятницю ввечері.

За даними видання, аеропорт відновлює виконання частини рейсів та сподівається запустити повну роботу вже у суботу, 22 березня.

Виконавчий директор аеропорту Томас Волдбай вибачився перед пасажирами, назвавши інцидент "занадто масштабним для нашого аеропорту".

Раніше Хітроу, один із найбільш завантажених міжнародних аеропортів у світі, зупинився на декілька годин через пожежу на електропідстанції. Джерело в аеропорту повідомило BBC, що резервні генератори запрацювали, але їх було недостатньо, щоб забезпечити енергією весь аеропорт.

Як повідомлялося, ще з ранку у п'ятницю телеканал Sky News із посиланням на представника аеропорту Хітроу повідомив, що на аеропорт очікують значні перебої в роботі найближчими днями через пожежу на підстанції неподалік. Було анонсовано закриття аеропорту до 22:59 21 березня.

За даними сайту Flightradar24, щонайменше 120 рейсів, які вже перебували у повітрі і прямували у Хітроу, довелося перенаправити.

Тим часом лондонська пожежна бригада повідомила, що 10 пожежних машин і приблизно 70 пожежників були задіяні в гасінні вогню на підстанції в Хейсі (приблизно 2,5 км від Хітроу - ІФ-У).

Джерело: https://www.bbc.com/news/live/cly24zvvwxlt