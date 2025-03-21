Інтерфакс-Україна

Події

23:03 21.03.2025

Санкції Великої Британії заморозили російські активи на GBP25 млрд з початку повномасштабної війни - уряд

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Понад GBP25 млрд ($32,3 млрд) російських активів були заморожені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну завдяки санкціям, накладеним Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії на РФ, свідчать дані, опубліковані на сайті британського уряду у п'ятницю.

"Сполучене Королівство заморозило російські активи на 25 мільярдів фунтів стерлінгів і, працюючи з нашими союзниками, ми позбавили Росію понад $400 млрд, що еквівалентно чотирирічним військовим витратам Росії. Ми продовжуватимемо жорстко застосовувати наші фінансові санкції в рамках нашої ширшої відповіді на варварське вторгнення Росії в Україну", - відзначила економічний секретар міністерства фінансів Сполученого Королівства Емма Рейнольдс.

Відзначається, що разом зі своїми союзниками Велика Британія запровадила найсуворіші санкції, з якими коли-небудь стикалася РФ. Станом на березень 2024 року уряд Сполученого Королівства включив 2001 фізичну та юридичну особу під режим санкцій проти РФ.

У щорічному огляді детально описано зусилля Управління із застосування фінансових санкцій (OFSI) щодо забезпечення дотримання фінансових санкцій. Опубліковані у п'ятницю нові дані у щорічному огляді OFSI розкривають повний вплив санкцій Великої Британії на РФ.

"Загальний фінансовий стан Росії погіршився, і очікується, що федеральний бюджет залишатиметься дефіцитним принаймні до 2026 року. Рубль значно знецінився і Росія відчуває нестачу кваліфікованих працівників, що ще більше напружує економіку. Інфляція зростає, ставки значно перевищують цільові показники, а високі процентні ставки та економічна ізоляція роблять запозичення дорогими. В результаті санкцій Великої Британії російські військові були змушені звертатися до держав-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, щоб отримати необхідні поставки", - зазначили в уряді.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-freeze-25bn-of-russian-assets

Теги: #санкції #британія #рф

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