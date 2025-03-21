Інтерфакс-Україна

Події

20:07 21.03.2025

Шмигаль і Павел обговорили економічну співпрацю і розвиток проєктів відновлення

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 21 березня, провів зустріч з президентом Чехії Петром Павелом, який перебуває з офіційним візитом в Києві.

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"Сфокусувалися у розмові на економічній співпраці та оборонно-промисловому співробітництві. Обговорили перспективи створення та розвитку високотехнологічних підприємств. Україна зацікавлена у залученні чеських інвестицій. Для цього маємо мережу індустріальних парків, які відкривають нові можливості для іноземних інвесторів", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

 

Крім того, співбесідники обговорили діяльність чеського патронату над Дніпропетровською областю.

"Розраховуємо на продовження та розширення дії проєктів з відновлення. Очікуємо, що установче засідання українсько-чеської робочої групи з відновлення України відбудеться найближчим часом, згідно з домовленостями під час спільних консультацій урядів наших країн", - вказав Шмигаль.

Він також подякував Чехії за підтримку України на шляху до членства в ЄС.

"Незважаючи на війну, ми зберігаємо хорошу динаміку євроінтеграції та працюємо над відкриттям усіх шести кластерів у рамках переговорного процесу з ЄС", - підкреслив прем'єр.

В свою чергу, Павел запевнив в подальшій підтримці України, і зазначив, що всі проєкти підтримки з боку Чеської Республіки будуть продовжені та розвиватимуться.

 

 

Теги: #павел #шмигаль #зустріч

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