Новий пакет військової допомоги від Німеччини зміцнить українську ППО і збереже тисячі життів – Сибіга

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Німеччині за новий пакет військової допомоги в розмірі EUR3 млрд і відзначив, що вона допоможе зберегти життя.

"Додаткова військова допомога допоможе зміцнити наші можливості в протиповітряній обороні, артилерії, безпілотниках, бронетехніці, засобах для розмінування та інших сферах. Німецька зброя вже врятувала тисячі і тисячі життів українців. Вона ще більше збереже у поточному та наступних роках", - написав Сибіга в Х у п'ятницю.

Він відзначив стратегічні інвестиції Німеччині у справедливий і довгостроковий мир і безпеку в Україні та в усій Європі і додав, що "сильна українська армія ще багато років буде найважливішим фактором безпеки України та Європи".

Як повідомлялося, бюджетний комітет Німеччини прийняв в п’ятницю рішення про дозвіл надати ще EUR3 млрд ($3,25 млрд) військової допомоги для України.

Міністерство фінансів погодилося на додаткові витрати в розмірі EUR2,547 млрд на поточний рік. Разом з іншими сумами, включно з відшкодуваннями з Європейського фонду миру, Німеччина надасть EUR3 млрд. Також схвалені зобов'язання у розмірі EUR8,252 млрд для військової допомоги Україні на 2026-2029 роки.