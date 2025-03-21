Інтерфакс-Україна

Події

19:22 21.03.2025

Бюджетний комітет Німеччини дозволив виділити EUR3 млрд військової допомоги Україні

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Бюджетний комітет Німеччини дозволив виділити EUR3 млрд військової допомоги Україні

Бюджетний комітет Німеччини ухвалив у п’ятницю рішення про дозвіл надати ще EUR3 млрд ($3,25 млрд) військової допомоги для України.

"Історичне рішення в Німеччині для безпеки Європи! +3 млрд євро військової допомоги Україні (щонайменше 7 млрд євро у 2025). Реформа боргових обмежень для видатків на оборону", - йдеться в повідомленні посольства Німеччини в України в Х у п'ятницю.

"Це наша відповідь на безпекові виклики. Це підтримка України. Це відповідальність за сильний Європейський союз", - додали у посольстві.

Раніше з посиланням на документ Міністерства фінансів повідомлялося, що уряд Німеччини, що йде у відставку, погодився виділити додаткові EUR3 млрд військової допомоги для України у 2025 році після того, як законодавці ухвалили плани фінансової реформи. У листі міністерство погодилося на додаткові витрати в розмірі EUR2,547 млрд на поточний рік. Разом з іншими сумами, включаючи відшкодування з Європейського фонду миру, Німеччина надасть EUR3 млрд.

У вівторок нижня палата парламенту Бундестагу схвалила зміни у фіскальних правилах Німеччини, спрямовані на збільшення військових витрат і відновлення економічного зростання.

За даними Reuters, Міністерство фінансів також планує схвалити зобов'язання у розмірі EUR8,252 млрд для військової допомоги Україні на 2026-2029 роки, довівши загальну суму до понад EUR11 млрд.

"Настав час", щоб парламентський комітет дозволив використання коштів, і Німеччина зараз задає темп підтримки України з боку Європи, заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок, зазначивши також, що військова ситуація в Україні за останні кілька місяців стає дедалі складнішою.

 

 

 

 

Теги: #німеччина #військова_допомога

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