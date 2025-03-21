Інтерфакс-Україна

Події

17:56 21.03.2025

Втрати росіян з початку 2024 року перевищили півмільйона осіб – Сирський

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Втрати росіян з початку 2024 року перевищили півмільйона осіб – Сирський
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Завдяки професійній бойовій роботі всіх складових Сил оборони України загальні втрати росіян в особовому складі з часу повномасштабного вторгнення перевищили 900 тисяч осіб, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"З початку 2024 року, за рік і майже три місяці, загальні втрати російських окупантів склали понад півмільйона осіб (540 790)", - написав Сирський в телеграм-каналі.

Він подякував всім причетним за внесок у боротьбу з російським агресором.

Теги: #особовий_склад #втрати_ворога #сирський

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