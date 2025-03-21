Унікальні артефакти передані до музею після спроби їхнього незаконного продажу онлайн - прокуратура

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Прокурори та поліція передали Національному музею історії України три скарби, що могли бути продані через інтернет-майданчик, повідомила Київська міська прокуратура.

"Прокурори Шевченківської окружної прокуратури спільно з дізнавачами Шевченківського управління поліції міста Києва передали Національному музею історії України унікальні скарби: срібну фібулу (застібку) IV століття, фрагмент золотого браслета та золочене закінчення ременя у вигляді голови хижого птаха із вставкою з гранату, періоду Великого переселення народів V–VII століть", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Як зазначається, співробітники музею виявили оголошення про продаж цих унікальних речей на спеціалізованому сайті із продажу колекційних речей та звернулись до органів прокуратури.

В рамках кримінальних проваджень за фактами можливого незаконного привласнення особами чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність (ч. 1 ст. 193 КК України) під час обшуків у продавців вилучили артефакти.

"У межах слідства призначена експертиза, яка встановить точний вік, походження та історичну цінність фрагмента браслета, застібки та ремінної накладки. До її проведення залучені експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України та фахівців Національного музею історії України", - зазначається в повідомленні.