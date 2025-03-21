Інтерфакс-Україна

Події

15:48 21.03.2025

Унікальні артефакти передані до музею після спроби їхнього незаконного продажу онлайн - прокуратура

1 хв читати
Унікальні артефакти передані до музею після спроби їхнього незаконного продажу онлайн - прокуратура
Фото: https://t.me/kyiv_pro_office/6104

Прокурори та поліція передали Національному музею історії України три скарби, що могли бути продані через інтернет-майданчик, повідомила Київська міська прокуратура.

"Прокурори Шевченківської окружної прокуратури спільно з дізнавачами Шевченківського управління поліції міста Києва передали Національному музею історії України унікальні скарби: срібну фібулу (застібку) IV століття, фрагмент золотого браслета та золочене закінчення ременя у вигляді голови хижого птаха із вставкою з гранату, періоду Великого переселення народів V–VII століть", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п’ятницю.

Як зазначається, співробітники музею виявили оголошення про продаж цих унікальних речей на спеціалізованому сайті із продажу колекційних речей та звернулись до органів прокуратури.

В рамках кримінальних проваджень за фактами можливого незаконного привласнення особами чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність (ч. 1 ст. 193 КК України) під час обшуків у продавців вилучили артефакти.

"У межах слідства призначена експертиза, яка встановить точний вік, походження та історичну цінність фрагмента браслета, застібки та ремінної накладки. До її проведення залучені експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України та фахівців Національного музею історії України", - зазначається в повідомленні.

Теги: #прокуратура #артефакти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:43 18.03.2025
Суд змінив запобіжний захід підозрюваному у побитті дівчинки хлопцю у Білій Церкві – прокуратура

Суд змінив запобіжний захід підозрюваному у побитті дівчинки хлопцю у Білій Церкві – прокуратура

16:05 17.03.2025
Суд приговорив охоронця харківського готелю, що шпигував за Силами оборони, до 5 років позбавлення волі - прокуратура

Суд приговорив охоронця харківського готелю, що шпигував за Силами оборони, до 5 років позбавлення волі - прокуратура

16:14 10.03.2025
У Львівській області повідомлено про підозру учасникам групи, які виготовляли фальшиві документи для військовозобов’язаних – прокуратура

У Львівській області повідомлено про підозру учасникам групи, які виготовляли фальшиві документи для військовозобов’язаних – прокуратура

16:07 05.02.2025
У Львівській області судитимуть групу торговців зброєю та боєприпасами

У Львівській області судитимуть групу торговців зброєю та боєприпасами

11:02 30.01.2025
У Києві вдалося запобігти продажу цінних артефактів IV-V ст.

У Києві вдалося запобігти продажу цінних артефактів IV-V ст.

15:47 14.01.2025
Житель Одеси намагався продати на аукціоні артефакт часів Маркоманських воєн Римської імперії

Житель Одеси намагався продати на аукціоні артефакт часів Маркоманських воєн Римської імперії

17:26 20.03.2024
Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів, які є цінними - Мінкультури

Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів, які є цінними - Мінкультури

20:45 11.02.2024
Заповідник "Хортиця" представив артефакти, знайдені на територіях р. Дніпро, які обміліли після руйнування Каховської ГЕС

Заповідник "Хортиця" представив артефакти, знайдені на територіях р. Дніпро, які обміліли після руйнування Каховської ГЕС

09:14 19.01.2024
Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти - Мінкультури

Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти - Мінкультури

01:22 23.10.2023
Археологи підняли унікальний артефакт із обмілілого через підрив окупантами Запорізької ГЕС Дніпра

Археологи підняли унікальний артефакт із обмілілого через підрив окупантами Запорізької ГЕС Дніпра

ВАЖЛИВЕ

Президенти України і Чехії обговорили ситуацію на фронті й оборонне виробництво

Україна не бачить ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки – Зеленський

Зеленський підтвердив участь Умєрова у перемовинах у Саудівській Аравії у понеділок

Керівник САП: "Правки Лозового" продовжують гальмувати справи проти топкорупціонерів

Площа українського контролю в Курській області за добу дещо скоротилася, натомість є інформація про дії ЗСУ в Бєлгородській області РФ

ОСТАННЄ

Президенти України і Чехії обговорили ситуацію на фронті й оборонне виробництво

Генштаб ЗСУ: Росіяни зберігають високу активність на покровському, курському та торецькому напрямках

Україна не бачить ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки – Зеленський

Зеленський підтвердив участь Умєрова у перемовинах у Саудівській Аравії у понеділок

Правоохоронці ліквідували 5 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України - СБУ

Київ спростовує як безпідставні звинувачення з боку РФ у начебто "злочинах" українських військових на Курщині

Мін'юст прозвітував про евакуацію документів нотаріального діловодства та архівів нотаріальних контор з прифронтових територій

В української команди не заплановано контактів з РФ у Саудівській Аравій - МЗС

УЧХ продовжує евакуацію людей з прикордоння Сумщини

Авто з двома російськими офіцерами вибухнуло у тимчасово окупованому Скадовську – ГУР Міноборони України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА