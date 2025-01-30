Інтерфакс-Україна
Події
11:02 30.01.2025

У Києві вдалося запобігти продажу цінних артефактів IV-V ст.

2 хв читати

Дізнавачі поліції запобігли незаконному продажу рідкісних артефактів IV-V століття, повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві.

"Серед унікальних знахідок, які намагались продати на аукціоні, – фрагменти чоловічого браслету та ременю, а також срібна фібула", - йдеться у повідомленні поліції в четвер.

Як зазначається, запобігти продажу археологічних знахідок вдалось у взаємодії з фахівцями провідного історичного музею країни. Представники закладу на сайті для колекціонерів відстежили оголошення про продаж рідкісних артефактів - фрагменту браслету та золочене закінчення ременю у вигляді голови хижого птаха зі вставкою з гранату.

Повідомляється, що ці унікальні вироби датовані IV-V століттям та належали знаті варварських королівств в часи Великого переселення народів. Їх географія відноситься, зокрема, до Північної, Середньої та Східної Європи.

"Справжні скарби, аналогів яким по теперішній час немає ніде у світі, жителька Кіровоградської області намагалася продати за безцінь. Крім того, ми встановили факт продажу іншим продавцем срібної фібули - рідкісної застібки для одягу, декорованої складними ювелірними техніками, котра одночасно слугувала прикрасою для її власника. Всі рідкісні артефакти ми вилучили", - йдеться у повідомленні.

Наразі призначено мистецтвознавчу експертизу для підтвердження автентичності та культурної цінності вилучених виробів. Після її завершення артефакти буде передано Національному музею історії України для їх подальшого зберігання та вивчення.

Досудове розслідування провадиться за ч. 1 ст. 193 Кримінального кодексу України - незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї.

Теги: #артефакти #вивезення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 24.04.2025
Окупанти вивезли майже 360 тисяч архівних документів з Херсона - ГУР

Окупанти вивезли майже 360 тисяч архівних документів з Херсона - ГУР

09:14 24.03.2025
ГУР оприлюднює дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей

ГУР оприлюднює дані 14 російських музейників, які займаються пропагандою та сприяють викраденню українських культурних цінностей

15:48 21.03.2025
Унікальні артефакти передані до музею після спроби їхнього незаконного продажу онлайн - прокуратура

Унікальні артефакти передані до музею після спроби їхнього незаконного продажу онлайн - прокуратура

11:46 17.03.2025
У майбутньому Україна може порушити питання повернення архівних документів, які РФ вивозила за імперських та радянських часів, - Мін'юст

У майбутньому Україна може порушити питання повернення архівних документів, які РФ вивозила за імперських та радянських часів, - Мін'юст

15:47 14.01.2025
Житель Одеси намагався продати на аукціоні артефакт часів Маркоманських воєн Римської імперії

Житель Одеси намагався продати на аукціоні артефакт часів Маркоманських воєн Римської імперії

17:26 20.03.2024
Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів, які є цінними - Мінкультури

Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів, які є цінними - Мінкультури

20:45 11.02.2024
Заповідник "Хортиця" представив артефакти, знайдені на територіях р. Дніпро, які обміліли після руйнування Каховської ГЕС

Заповідник "Хортиця" представив артефакти, знайдені на територіях р. Дніпро, які обміліли після руйнування Каховської ГЕС

09:14 19.01.2024
Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти - Мінкультури

Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти - Мінкультури

01:22 23.10.2023
Археологи підняли унікальний артефакт із обмілілого через підрив окупантами Запорізької ГЕС Дніпра

Археологи підняли унікальний артефакт із обмілілого через підрив окупантами Запорізької ГЕС Дніпра

00:05 22.09.2023
У Вашингтоні відбулася церемонія повернення Україні культурних цінностей, викрадених РФ на тимчасово окупованих територіях

У Вашингтоні відбулася церемонія повернення Україні культурних цінностей, викрадених РФ на тимчасово окупованих територіях

ВАЖЛИВЕ

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

Ворог атакував уночі 4 балістичними ракетами та 142 дронами: загинули жінка та її син, відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей, - Зеленський

В Ізюмі через вибух ВНП двоє загиблих, один поранений

Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

Окупанти втратили впродовж доби 1270 військовослужбовців - Генштаб

ОСТАННЄ

Погода в Україні 8-9 травня буде прохолодною, на поверхні ґрунту вночі заморозки

У Ватикані розпочалися літургійні церемонії підготовки до конклаву

Завершено слідство у справі про незаконне збагачення ексзаступника керівника ОП Смирнова

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про ратифікацію угоди про копалини в новій редакції

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

УЧХ допомагає постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

Сибіга та тимчасова повірена у справах США скоординували графік двосторонніх зустрічей на різних рівнях

Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети для зміцнення позицій України з метою досягнення миру

В Індії скасовано понад 200 авіарейсів, 18 аеропортів тимчасово закриті

Мінкультури підтвердило "Укрвидавполіграфії", "ТРК Люкс" статус критично важливих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА