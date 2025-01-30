У Києві вдалося запобігти продажу цінних артефактів IV-V ст.

Дізнавачі поліції запобігли незаконному продажу рідкісних артефактів IV-V століття, повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві.

"Серед унікальних знахідок, які намагались продати на аукціоні, – фрагменти чоловічого браслету та ременю, а також срібна фібула", - йдеться у повідомленні поліції в четвер.

Як зазначається, запобігти продажу археологічних знахідок вдалось у взаємодії з фахівцями провідного історичного музею країни. Представники закладу на сайті для колекціонерів відстежили оголошення про продаж рідкісних артефактів - фрагменту браслету та золочене закінчення ременю у вигляді голови хижого птаха зі вставкою з гранату.

Повідомляється, що ці унікальні вироби датовані IV-V століттям та належали знаті варварських королівств в часи Великого переселення народів. Їх географія відноситься, зокрема, до Північної, Середньої та Східної Європи.

"Справжні скарби, аналогів яким по теперішній час немає ніде у світі, жителька Кіровоградської області намагалася продати за безцінь. Крім того, ми встановили факт продажу іншим продавцем срібної фібули - рідкісної застібки для одягу, декорованої складними ювелірними техніками, котра одночасно слугувала прикрасою для її власника. Всі рідкісні артефакти ми вилучили", - йдеться у повідомленні.

Наразі призначено мистецтвознавчу експертизу для підтвердження автентичності та культурної цінності вилучених виробів. Після її завершення артефакти буде передано Національному музею історії України для їх подальшого зберігання та вивчення.

Досудове розслідування провадиться за ч. 1 ст. 193 Кримінального кодексу України - незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї.