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20:45 11.02.2024

Заповідник "Хортиця" представив артефакти, знайдені на територіях р. Дніпро, які обміліли після руйнування Каховської ГЕС

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Національний заповідник "Хортиця" представив стародавні артефакти, знайдені на територіях р. Дніпро, обмілілих після руйнування російськими окупантами Каховської ГЕС. Знахідки спростовують російські наративи про те, що територія "дикого поля" нібито почала розвиватися лише завдяки російській державі, повідомляється на офіційній сторінці заповідника в соцмережі.

За інформацією заповідника, у музейній студії "Місто за порогами" (м. Запоріжжя) презентовано 80 унікальних предметів старовини, знайдених на узбережжі р. Дніпро, яке масштабно обміліло внаслідок підриву окупантами Каховської гідроелектростанції.

Також, наголошується, що артефакти мають велику історичну та археологічну цінність.

Фрагменти ліпного посуду, давньогрецьких амфор, кинджали, кам'яні знаряддя, знаряддя праці, предмети озброєння тощо належать до різних історичних епох - від періоду бронзи (4-3 тисячоліття до н.е.), античних часів, скіфського періоду, середньовіччя, епохи козацтва.

У Національному заповіднику "Хортиця" наголосили, що всі знайдені артефакти свідчать про бурхливу життєдіяльність стародавніх мешканців пониззя Дніпра. А також інтенсивних цивілізаційних контактів наших предків.

"Це спростовує старі російсько-радянські наративи про "дике поле", яке почало заселятися лише за участю російської держави", - наголошується в повідомленні.

Також, у Національному заповіднику "Хортиця" наголосили, що археологічне обстеження обмілілих ділянок р. Дніпро в прифронтових районах відбувалося за підтримки Сил Оборони.

 

 

 

Теги: #хортиця #артефакти

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