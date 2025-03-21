МАПП "Велика Паладь – Надьгодош" на кордоні з Угорщиною відкриється в квітні

Міжнародний автомобільний пункт пропуск (МАПП) "Велика Паладь – Надьгодош" на кордоні з Угорщиною буде відкрито у квітні – він працюватиме на модульній інфраструктурі, повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрозвитку).

"На початку квітня плануємо відкрити пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" з Угорщиною. Наразі завершується спорудження пункту пропуску на тимчасовій (модульній) інфраструктурі", - сказано в повідомленні пресслужби Мінрозвитку у Facebook у п'ятницю.

МАПП буде призначений для оформлення легкових авто до 3,5 тонн і працюватиме у денний час.

Тимчасова інфраструктура встановлена як з угорського, так і з українського боку. Також завершено роботи з розширення майданчика та ділянки дороги, облаштовано напрямки руху транспорту. Наразі триває підключення до необхідних комунікацій (водо- та електропостачання, інтерету), встановлюються шлагбауми, ідеться у повідомленні пресслужби Міністерства.

"Як з українського, так із угорського боку встановлена саме модульна інфраструктура. Це швидке та економічно вигідне рішення в умовах обмеженого фінансування", - написав заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач у Facebook у п'ятницю.

У Міністерстві нагадали, що відкриття МАПП було погоджено у квітні торік.

"За цей час команда Міністерства розвитку громад та територій спільно з угорськими представниками забезпечили проведення необхідних міждержавних процедур, ратифікували відповідні Угоди та розпочали спорудження пункту пропуску на тимчасовій інфраструктурі. Останнім займається Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області", - повідомили в прес-службі міністерства, зазначивши, що спорудження МАПП "Велика Паладь – Надьгодош" передбачена і Стратегією розбудови та розвитку прикордонної інфраструктури до 2030 року.

У грудні минулого року був запущений для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн МАПП "Лужанка – Берегшурань" на кордоні з Угорщиною. Наразі за підтримки міжнародних партнерів на цьому пункті пропуску триває облаштування дорожньої інфраструктури.

Загалом на кордоні з Угорщиною діє п'ять автомобільних пунктів пропуску, найбільший з них – "Чоп – Захонь", який єдиний призначений для перетину вантажівками понад 7,5 тонн, що їдуть з товарами.

Раніше повідомлялось, що Кабмін виділив на будівництво нових пунктів пропуску через державний кордон в 2025 році 148,21 млн грн. Згідно затвердженого урядом "Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг" на будівництво пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Велика Паладь - Надьгодош" передбачено 81,8 млн грн.

Згідно з Операційним планом Стратегії розвитку прикордонної інфраструктури з країнами ЄС і Республікою Молдова до 2030 року Україна до 2030 року планує будівництво 16 міжнародних автомобільних пунктів пропуску (МАПП) на кордоні з ЄС.