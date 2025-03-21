Інтерфакс-Україна

Події

13:02 21.03.2025

В Україні в суботу буде сухо й тепло

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В Україні в суботу буде сухо й тепло

В суботу, 22 березня, в Україні очікується переважно тепла погода, вдень 11-16° тепла, в Карпатах 7-12°, хоча вночі ще досить зимно від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах вночі 2-7° морозу, повідомляє Укргідрометцентр.

Опади не прогнозуються, вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 22 березня також сухо, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 22 березня найвища температура вдень була 21,5° в 1974р., найнижча вночі  -18,4 в 1942р.

У неділю, 23 березня, вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, Вінницькій, Житомирській областях дощі, на північному сході країни вночі невеликий дощ з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-13° тепла.

У Києві 23 березня без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.

Теги: #прогноз_погоди

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