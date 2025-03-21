Площа українського контролю в Курській області за добу дещо скоротилася, натомість є інформація про дії ЗСУ в Бєлгородській області РФ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб Збройних сил України у своєму щоденному звіті зранку в п'ятницю у Facebook показує на мапі невелике скорочення площі українського контролю над Суджанським районом Курської області (РФ) з боку самої Суджі, натомість контроль ЗСУ над плацдармом в районі с.Гуєво південніше від Суджі лишається незмінним.

При цьому Генштаб вказав п'ять напрямків ударів противника на території Суджанського району Курської області по позиціях ЗСУ, тоді як у зведенні у четвер показував вісім. Натомість до трьох виросла кількість ударів через державний кордон з Курської по Сумській області: два з них в напрямку села Басівка, де атаки фіксувалися в минулі дні, і один новий, західніше від Басівки, в напрямку села Олексіївка.

Ресурс Deepstate на своїх мапах за 21 березня показує більш суттєве скорочення площі під контролем українських військ в Курській області з 110,23 до 80,7 кв. км. Площу "сірої зони" з невизначеним контролем, в якій перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях, Deepstate оцінює в 64 кв. км (незначне збільшення), тоді як під контролем військ РФ перебуває лише 0,69 кв. км. Сумської області без населених пунктів. В Сумській області "сіра зона" сягає села Басівка, в Курській вже не включає Суджу та сусідні села Заолешенка та Гончарівка.

Американський Інститут вивчення війни (ISW), який раніше повідомляв, що російські війська начебто перетнули кордон у Сумській області та просунулися в районі с.Басівка, пише з посиланням на російські джерела про дії окупантів в українському с.Гоголівка та біля с.Новеньке на північ від Басівкі, але відзначає, що російській контроль над цими територіями не підтверджений і ці села лишаються у "сірій зоні".

У той же час ISW з посиланням на геолокаційні кадри повідомляє про просування українських сил на північному заході Бєлгородської області вздовж державного кордону, зокрема, в районі сіл Прилісся, Графівка та Демидівка до околиць Липців. Повідомляється, що російське військове командування розгортає резервні частини в цьому районі.

Генеральний штаб ЗСУ та DeepState про дії ЗСУ в Бєлгородській області не повідомляють, на своїх мапах сіру зону на її територію не розповсюджують.