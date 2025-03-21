Інтерфакс-Україна

Події

11:23 21.03.2025

Кількість порушень прав людини з боку працівників ТЦК зростає, але їх характер змінюється, - омбудсмен

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Кількість порушень прав людини з боку працівників ТЦК зростає, але їх характер змінюється, - омбудсмен

У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК, при чому ця тенденція зберігається, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю.

"Загалом за ці 2,5 місяці ми отримали більш ніж 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення", - написав омбудсмен у телеграм-каналі.

Лубінець зазначив, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги: "Я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини", - додав він.

Також уповноважений з прав людина зазначив, що останнім часом у медіа розміщені щонайменше 3 відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин.

"Наголошу, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування", - сказав він.

Теги: #тцк #порушення #омбудсмен

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