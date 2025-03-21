Інтерфакс-Україна

Події

01:45 21.03.2025

Росіяни застосовують тактику масованих атак дронами по цивільній інфраструктурі України - Зарівна

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РФ застосовує тактику масованих атак БпЛА на цивільну інфраструктуру України, заявила радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна в Телеграм.

"Росія обрала тактику масованих дронових атак цивільної інфраструктури українських міст. Атаки точкові і це путін називає припиненням вогню", - написала Зарівна в телеграм-каналі.

Приводом став масований наліт ворожих БпЛА на Одесу у четвер, внаслідок якого постраждало троє цивільних, пошкоджено житлову багатоповерхівку, торговий центр та магазини, у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Атака спричинила аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси.

Як повідомлялося днем раніше – 19 березня під схожою масованою атакою ворожих дронів опинився Кропивницький, де постраждали 14 людей, були зруйновані житлові багатоповерхівки та будинки в приватному секторі.

"РФ зараз дещо змінила тактику атак українських міст дронами - намагаються діяти великою кількістю, щоб спробувати перевантажити ППО, мобільні групи, РЕБ", - написав у телеграм-каналі керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Джерело: https://t.me/dashazarivna/1823

https://t.me/akovalenko1989/9007

Теги: #війна #атаки #рф #бпла

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