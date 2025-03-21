Інтерфакс-Україна

Події

00:53 21.03.2025

Кількість постраждалих внаслідок бомбардування керованими авіабомбами в Запорізькому районі зросла до п'яти - ДСНС

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П'ятеро людей, в т.ч. дитина поранено внаслідок російських атак КАБами Запорізького району, повідомляє телеграм-канал ДСНС.

"Вночі 20 березня росіяни атакували населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами. Поранено 61-річного чоловіка, трьох жінок (50, 54, 55 років) і дитину. Усім надано допомогу. Внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 кв.м.", - інформує ДСНС.

На місці працювали екстрені служби. Від ДСНС залучено 55 рятувальників і 9 одиниць техніки.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/39919

Теги: #бомбардування #поранені #запорізька

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