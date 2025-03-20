Троє постраждалих внаслідок масованої атаки російських дронів в Одесі- ОВА

Троє людей, в тому числі одна дитина постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів, повідомляє начальник Одеської ОВА, Олег Кіпер в Телеграм.

"Постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів. Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси", - інформує Кіпер.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9105