Інтерфакс-Україна

Події

23:37 20.03.2025

Троє постраждалих внаслідок масованої атаки російських дронів в Одесі- ОВА

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Троє людей, в тому числі одна дитина постраждали внаслідок масованої атаки російських дронів, повідомляє начальник Одеської ОВА, Олег Кіпер в Телеграм.

"Постраждало троє людей, серед них неповнолітня дівчина. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів. Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси", - інформує Кіпер.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/9105

Теги: #постраждалі #одеса #атака #бпла

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