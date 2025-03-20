Інтерфакс-Україна

Події

22:39 20.03.2025

США планують переговори "між кімнатами" України та РФ у Саудівській Аравії – Келлог

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Спецпосланець президента США в Україні генерал Кіт Келлог заявив, що США планують в Саудівській Аравії непрямі переговори між Україною та РФ.

Як він розказав в інтерв'ю подкастеру Гленну Блеку (Glenn Beck), США проведуть переговори "між окремими кімнатами", в яких будуть представники обох країн.

"Це буде човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді. Потім ми подивимося, чи зможемо ми прийти до всеосяжного припинення вогню. Це буде першим кроком до закінчення цієї війни", - зазначив Келлог.

Як повідомлялось, 24 березня у Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями США та України щодо припинення вогню у російсько-українській війні. Раніше повідомлялося, що 19 березня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели розмову, зокрема, обговорили деталі наступних кроків щодо досягнення миру. 17 березня Зеленський утворив делегацію для взаємодії з міжнародними партнерами з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру, яку очолить керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. До її складу ввійдуть міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр обороні Рустем Умєров, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Джерело: https://www.iheart.com/podcast/175-the-glenn-beck-program-23014384/episode/is-the-current-department-of-education-270635063/

Теги: #келлог #переговори #сша

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