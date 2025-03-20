Програму безоплатного харчування з вересня 2026р. буде розширено на учнів 5-6 класів всіх регіонів

Програму безоплатного харчування в школах з вересня 2026 року буде розширено на учнів 5-6 класів у всіх регіонах України, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Від жовтня 2024 року уряд виділяє субвенцію на організацію безоплатного гарячого харчування для учнів початкових класів. Загалом в українських школах понад 1,6 мільйона учнів уже харчуються безоплатно — коштом державної субвенції чи місцевих бюджетів", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що з вересня 2025 року не тільки початкова школа, але й усі учні 5-11 класів у прифронтових та прикордонних областях отримають безоплатне харчування.

Крім того, Міносвіти анонсувало, що з вересня 2026 року планується, що програма пошириться на 5-6 класи у всіх регіонах України, а у наступні роки програма поступово буде розширюватися на інші класи по всій країні.