Інтерфакс-Україна

Події

18:28 20.03.2025

Програму безоплатного харчування з вересня 2026р. буде розширено на учнів 5-6 класів всіх регіонів

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Програму безоплатного харчування з вересня 2026р. буде розширено на учнів 5-6 класів всіх регіонів

Програму безоплатного харчування в школах з вересня 2026 року буде розширено на учнів 5-6 класів у всіх регіонах України, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Від жовтня 2024 року уряд виділяє субвенцію на організацію безоплатного гарячого харчування для учнів початкових класів. Загалом в українських школах понад 1,6 мільйона учнів уже харчуються безоплатно — коштом державної субвенції чи місцевих бюджетів", - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві нагадали, що з вересня 2025 року не тільки початкова школа, але й усі учні 5-11 класів у прифронтових та прикордонних областях отримають безоплатне харчування.

Крім того, Міносвіти анонсувало, що з вересня 2026 року планується, що програма пошириться на 5-6 класи у всіх регіонах України, а у наступні роки програма поступово буде розширюватися на інші класи по всій країні.

Теги: #школи #харчування

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