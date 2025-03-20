Інтерфакс-Україна

Події

18:05 20.03.2025

Окупанти скинули КАБ на житловий будинок на Сумщині, загинули двоє людей

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Російські війська завдали авіаудар по житловому будинку у селищі Краснопілля Сумського району, загинули двоє цивільних, повідомила обласна прокуратура.

"20 березня 2025 року близько 15:20 окупанти скинули керовані авіаційні бомби на двоповерховий житловий будинок у селищі Краснопілля Сумського району. Унаслідок атаки ворога загинула 69-річна жінка та чоловік, дані якого встановлюються", - йдеться у повідомленні обласної прокуратури у телеграм у четвер.

Повідомляється, що досудове розслідування ведуть слідчі Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Теги: #каб #сумська_область

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