Інтерфакс-Україна

Події

16:23 20.03.2025

Норвегія повністю підтримує зусилля України, спрямовані на припинення вогню, - прем’єр

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Норвегія повністю підтримує зусилля України, спрямовані на припинення вогню, - прем’єр

Норвегія повністю підтримує зусилля України, спрямовані на припинення вогню, і потім - на встановлення чесного, справедливого та тривалого миру, заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

"Ми повністю підтримуємо ваші поточні зусилля щодо припинення вогню, а потім переговорів щодо чесного, справедливого та тривалого миру. Україна повинна бути в найкращому становищі, щоб впоратися з таким завершенням цього конфлікту, Україна має мати місце за столом переговорів, коли ці рішення приймаються", - сказав він на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Осло.

За словами прем’єра, Норвегія високо оцінює взаємодію Україну зі Сполученими Штатами і президентом Дональдом Трампом, а тако комунікації з європейськими партнерами, та партнерами з НАТО.

"Ми вважаємо, що сильний європейський голос є важливим, коли обговорюється майбутнє України", - підкреслив він.

Стере підкреслив, що Норвегія поділяє мету українців - вільна, незалежна і суверенна держава Україна.

"Я знаю, що ніхто не хоче миру більше, ніж ви. Ніхто не хоче миру більше, ніж український народ, який страждає від нападів і боїв, втрат і болю. І ваша боротьба і право на самооборону має повну підтримку з першого дня, і ми й досі так до цього підходимо", - наголосив прем’єр.

Теги: #припинення_вогню #норвегія

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