Інтерфакс-Україна

Події

16:19 20.03.2025

Потрібно посилення тиску на РФ, щоб Путін перестав маніпулювати, – Зеленський

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Потрібно посилення тиску на РФ, щоб Путін перестав маніпулювати, – Зеленський
Фото: сайт Президента України

Потрібно посилення тиску на РФ, щоб Путін перестав маніпулювати і пішов на конкретні кроки, зокрема одним із перших таких кроків повинна бути тиша, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Потрібне продовження тиску на Росію заради того, щоб Путін перестав маніпулювати, пішов на конкретні кроки, які хоче весь світ. Зокрема, одним із перших таких кроків повинна бути тиша. Зараз ми говоримо з США і іншими партнерами, що це тиша в небі, може бути припинення ударів по енергетиці, припинення ударів по людях, по цивільній інфраструктурі, припинення вогню на морі", - сказав Зеленський на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Президент наголосив, що необхідно прийти до припинення вогню всюди на території України. "Усі бачили, що Україна безумовно погоджується на це і ми чекаємо, коли агресор на це погодиться", - додав Зеленський.

Він також зауважив, важливість повернення військовополонених і цивільних, а також повернення дітей, викрадених РФ. "Це важливі кроки дипломатії, і ми дуже розраховуємо на дипломатію, яка буде тиснути на Росію", - сказав президент.

Теги: #припинення_вогню #зеленський

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